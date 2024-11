Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Entusiasta di partire dalla pole nella Sprint, proverò a vincere”

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Dopo aver faticato per tutto il giorno a tenere il passo del suo compagno di squadra,batte un colpo nel primo momento clou del weekend di Interlagos e si prende laposition per ladel Gran Premio del Brasile 2024, valevole come ventunesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren si è superato all’ultimo giro dellaQualifying, beffando Lando Norris per soli 29 millesimi e ottenendo la miglior posizione di partenza possibile in vista della mini-gara del sabato. Terzo Charles Leclerc con la Ferrari davanti al leader del campionato Max Verstappen (4°) e all’altra Rossa di Carlos Sainz (5°). “È stata una sessione complicata, mi sentivo a mio agio all’inizio e poi il grip è cominciato ad aumentare durante la sessione.