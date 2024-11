Estorsione e diffamazione, la Procura generale chiede 9 anni di carcere per Pino Maniaci - In primo grado l'accusa di Estorsione non aveva retto, ma era rimasta in piedi quella di diffamazione per questo Pino Maniaci, il giornalista dell'emittente Telejato di Partinico, era stato condannato ad un anno e 5 mesi. Ma in appello la Procura generale insiste e ieri (giovedì 31 ottobre) ha Palermotoday.it - Estorsione e diffamazione, la Procura generale chiede 9 anni di carcere per Pino Maniaci Leggi tutto su Palermotoday.it (Palermotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- In primo grado l'accusa dinon aveva retto, ma era rimasta in piedi quella diper questo, il giornalista dell'emittente Telejato di Partinico, era stato condannato ad un anno e 5 mesi. Ma in appello lainsiste e ieri (giovedì 31 ottobre) ha

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, lachiede 9 anni di carcere per Pino Maniaci; Appello per il processo a Maniaci: lachiede di risentire i testimoni; Donna a processo pere coazione su Zali e Genini; Processo Maniaci, il giudice resta al suo posto. PG chiede riascolto dei testi; Fabrizio Corona torna libero (dopo oltre 10 anni); Sangalli si difende dalle accuse della ex segretaria: “Io innocente ma non potevo difendermi e ho pagato”; Approfondisci 🔍

Estorsione e diffamazione, la Procura generale chiede 9 anni di carcere per Pino Maniaci

(palermotoday.it)

La requisitoria nel processo d'appello a carico del giornalista che in primo grado era stato condannato a un anno e 5 mesi. Secondo gli inquirenti, attraverso la sua televisione, Telejato, avrebbe cos ...

Processo d’appello a Maniaci, procuratore generale chiede condanna a 9 anni

(blogsicilia.it)

Nove anni e mezzo e 4 mila euro di multa per estorsioni e diffamazione. E’ la pena che il procuratore generale Giuseppe Fici ha chiesto di infliggere a Pino Maniaci, […] ...

Registrazione contratto locazione con Procura generale

(fiscoetasse.com)

Buongiorno, in presenza di Procura Generale, è necessario fare una preventiva comunicazione all'AdE? O si possa procedere alla registrazione online del contratto di locazione, dal profilo del ...

Procura generale e Regione studiano percorso su carenze organici

(ansa.it)

Regione e Procura Generale hanno convenuto "sull'elaborazione di un serrato cronoprogramma di lavoro anche fissazione di prossimi incontri, riscontrando la piena disponibilità della Regione ...