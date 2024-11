Gaeta.it - Emergenza umanitaria in Sud Sudan: Caritas Italiana avvia progetti per il supporto ai profughi

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter La situazione in Sudè drammatica, con la popolazione che affronta enormi sfide a causa del conflitto in corso ine delle difficoltà interne. Una delegazione di, guidata da Fabrizio Cavaletti e composta da altri membri chiave dell’organizzazione, è attualmente attiva a Malakal per fornire assistenza a una delle nazioni più povere del mondo, dove la guerra e la fame continuano a mietere vittime tra la popolazione. Il focus dell’intervento è suiche giungono dale sulle necessità di formazione e sensibilizzazione per le comunità locali. La crisi deiin SudIl Sud, nato nel 2011, è attualmente nella sua peggiore crisi. Il conflitto inha creato un flusso costante di sfollati che cercano rifugio nel Paese.