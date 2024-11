Elkann chiama, i sindacati rispondono. L’Italia è quel Paese in cui un Elkann può tranquillamente snobbare il Parlamento nel bel mezzo di una crisi epocale come quella dell’automotive, in Italia e in Europa. E, per evitare di bruciarsi definitivamente l’immagine e di rompere, una volta e per tutte, con il Paese, si degna di telefonare Elkann chiama alla Camera, i sindacati: “Ma lui non conta più” L'Identità. Lidentita.it - Elkann chiama alla Camera, i sindacati: “Ma lui non conta più” Leggi tutto su Lidentita.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lidentita.it:, irispondono. L’Italia è quel Paese in cui unpuò tranquillamente snobbare il Parlamento nel bel mezzo di una crisi epocale come quella dell’automotive, in Italia e in Europa. E, per evitare di bruciarsi definitivamente l’immagine e di rompere, una volta e per tutte, con il Paese, si degna di telefonare, i: “Ma lui nonpiù” L'Identità.

Elkann non va alla camera e (solo ora) tutti lo criticano

Auto e dintorni (Economia) Tutta la politica e perfino Meloni in subbuglio: mancanza di rispetto verso il parlamento. I sindacati: convocatelo a palazzo Chigi con noi. Di Nina Valoti ...

Stellantis, Elkann scrive al Parlamento: "Non verrò in audizione alla Camera"

Il presidente di Stellantis John Elkann ha scritto una lettera al presidente della Commissione attività produttive della Camera, il leghista Alberto Gusmeroli, per informarlo che non andrà in Parlamen ...

Sfregio di Elkann al Parlamento: rifiuta l’audizione alla Camera

No del presidente Stellantis che sostiene: «Nessun disimpegno». Sdegno bipartisan. La Meloni: «Una mancanza di rispetto».Lo scorso 11 luglio all’evento organizzato al Lingotto per festeggiare i 125 an ...

Ora Elkann si ritrova isolato dalla politica. Il silenzio della Cgil

Ascolta ora Non è bastata la telefonata di John Elkann (nella foto) al presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il suo rifiuto a presentarsi in audizione in Parlamento per parlare del presente e del f ...