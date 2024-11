Ilfattoquotidiano.it - È sommersa dall’acqua ma si rifiuta di abbandonare il suo cane: il salvataggio vicino a Valencia con l’elicottero – Video

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Stretta al suo piccolo, con un borsone sulle spalle, mentre abbraccia il soccorritore, la sua ultima ancora di salvezza prima che l’acqua la travolga, prima di essere issata con una fune per decine di metri e portata in salvo sul. Ilche ritrae il drammaticosta facendo il giro del mondo, rilanciato da decine e decine di internauti sui social. Riprese che mostrano la donna, riparata sotto un portico nel pieno del nubifragio, con l’acqua alle spalle, che tiene in braccio il suoalzandolo per non farlo affogare, mentre le si avvina un soccorritore calato con un cavo d’acciaio da un elicottero. Si sente il rombo del velivolo. Poi l’abbraccio e la fune che inizia a salire strappandoli dalle acque e issandoli per diversi metri verso l’alto, verso il mezzo che li ha portati in salvo.