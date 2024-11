Maratona di New York 2024 si disputerà domenica 3 novembre: le donne scatteranno alle ore 14.35 italiane, gli uomini partiranno alle ore 15.05. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è, senza ombra di dubbio, la 42 km più importante, prestigiosa e affascinante al mondo. Circa 50.000 podisti si presenteranno sul Ponte di Verrazzano con l’obiettivo di giungere a Central Park nel minor tempo possibile. Il grande favorito sul fronte maschile sarà l’etiope Tamirat Tola: il Campione Olimpico di Parigi 2024 cercherà di bissare il successo ottenuto lo scorso anno nella metropoli statunitense. Oasport.it - Dove vedere in tv la Maratona di New York 2024: orari partenze uomini e donne, programma, streaming Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Ladi Newsi disputerà domenica 3 novembre: lescatteranno alle ore 14.35 italiane, glipartiranno alle ore 15.05. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è, senza ombra di dubbio, la 42 km più importante, prestigiosa e affascinante al mondo. Circa 50.000 podisti si presenteranno sul Ponte di Verrazzano con l’obiettivo di giungere a Central Park nel minor tempo possibile. Il grande favorito sul fronte maschile sarà l’etiope Tamirat Tola: il Campione Olimpico di Parigicercherà di bissare il successo ottenuto lo scorso anno nella metropoli statunitense.

Maratona New York 2024: programma, orari, tv, streaming

Domenica 3 novembre andrà in scena la Maratona di New York 2024, sesta e ultima Major della stagione olimpica. Grande attesa per la 53ma edizione di una ...

Dove vedere in tv la 38^ Wizz Air Venicemarathon. La guida completa

42K-21-10K con il record di 17.500 iscritti, la Wizz Air Venicemarathon sarà trasmessa in tv. Elenco top runner ...

Maratona Venezia 2024 oggi in tv: orario, programma, streaming, chi parteciperà

Oggi domenica 27 ottobre (a partire dalle ore 09.40) si disputerà la Maratona di Venezia 2024, una delle 42,195 km più importanti d'Italia e apprezzata a ...

Maratona di Venezia, dove vederla in tv e in streaming

La maratona di Venezia è un evento di crescente interesse, una continua ascesa dimostrata anche dall’attenzione che i media le riservano. La gara, infatti, verrà trasmessa in diretta tv ...