Donald Trump e Liz Cheney: scontro tra i due esponenti del Partito Repubblicano (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le tensioni all’interno del Partito Repubblicano si fanno sempre più marcate, con Donald Trump che torna a attaccare Liz Cheney, ex deputata e figlia dell’ex vicepresidente Dick Cheney. La polemica tra i due protagonisti della scena politica americana si intensifica, mentre Cheney emerge come voce critica nei confronti dell’ex presidente, sostenendo attivamente la candidata democratica Kamala Harris. La situazione si complica ulteriormente con dichiarazioni incendiary che minacciano di acuirire le divisioni interne al Partito. Le accuse incendiari di Trump contro Cheney Donald Trump ha recentemente etichettato Liz Cheney come una “war hawk”, esprimendo in modo esplicito la sua avversione nei suoi confronti. Gaeta.it - Donald Trump e Liz Cheney: scontro tra i due esponenti del Partito Repubblicano Leggi tutto su Gaeta.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le tensioni all’interno delsi fanno sempre più marcate, conche torna a attaccare Liz, ex deputata e figlia dell’ex vicepresidente Dick. La polemica tra i due protagonisti della scena politica americana si intensifica, mentreemerge come voce critica nei confronti dell’ex presidente, sostenendo attivamente la candidata democratica Kamala Harris. La situazione si complica ulteriormente con dichiarazioni incendiary che minacciano di acuirire le divisioni interne al. Le accuse incendiari dicontroha recentemente etichettato Lizcome una “war hawk”, esprimendo in modo esplicito la sua avversione nei suoi confronti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:attacca, 'bisognerebbe spararle';denuncia brogli in Pennsylvania e attacca: "Bisognerebbe spararle" -attacca: "Bisognerebbe spararle"; L’ultima uscita dicontro la ‘nemica’: “Mettiamole un fucile…;nel mirino di: "Mettiamola con fucile che le spara contro, vediamo come si sente"; "Bisognerebbe spararle!". Attacco shock di; Il dream team diper la Casa Bianca: «Ruoli chiave per Elon Musk e Robert Kennedy Jr.».rema contro? «Sparatele» - I video; Approfondisci 🔍

Elezioni Usa, 4 giorni al voto: sale la tensione. Trump choc contro l'ex deputata Cheney: «Bisognerebbe sparargli»

(ilmessaggero.it)

Donald Trump ha definito l'ex deputata repubblicana Liz Cheney una “war hawk” (“falco di guerra”) a cui si dovrebbe sparare. Il tycoon ha da tempo messo nel mirino la figlia dell'ex vicepresidente ...

Trump attacca Liz Cheney, 'bisognerebbe spararle'

(ansa.it)

Donald Trump attacca Liz Cheney: è un "falco da guerra" a cui bisognerebbe sparare. In un'intervista all'ex anchor di Fox, Trump ha detto: "Mettiamoli lì con con un fucile che le spara. Vediamo cosa ...

Donald Trump Attacca Liz Cheney: Il Commento Shock che Ha Scosso l'Opinione Pubblica

(dailyexpress.it)

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente rilasciato un commento controverso nei confronti di Liz Cheney, suscitando ...

"Bisognerebbe spararle!". Attacco shock di Donald Trump a Liz Cheney

(huffingtonpost.it)

Donald Trump attacca Liz Cheney: è un "falco da guerra" a cui bisognerebbe sparare. In un'intervista all'ex anchor di Fox, Trump ha detto: "Mettiamoli lì con con un fucile che le spara. Vediamo cosa ...