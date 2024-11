Ilfattoquotidiano.it - Dolcetto o morsetto? Joe Biden morde un bimbo alla festa di Halloween alla Casa Bianca e poi fa uno sguardo da brividi: ecco cosa è successo

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it:? Mancano pochi giorni e si godrà un’anticipata pensione, ma Joenon finisce di compiere gesti assurdi. Mercoledì 30 ottobre l’attuale presidente degli Stati Uniti durante un eventolegatoricorrenza diha morso scherzosamente un bambino. Sì,ha morsa una gambuccia ad un neonato come gesto simpatico e burlone. Tutte le testate anglosassoni hanno ripreso comunque l’impietoso video, compresa la compassata BBC. Nel filmato si intravedono Sleepy Joe e la moglie Jill (in realtà completamente travestita da panda) distribuire dolcetti ai bambini che salgono sull’addobbato palco presidenziale. Quando tocca il turno di un neonato travestito da tacchino che avrà si e no otto nove mesi,che nonno Joe si dilettò in uno dei tanti gesti cringe della sua recente carriera: addenta la gamba del piccolo sorretto dsua mamma.