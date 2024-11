anche sui prodotti dell’entroterra e sulle verdure, un percorso che va la Levante a Ponente, da Ameglia a Ventimiglia. Dove si trova il locale più interessante di tutti, i Balzi Rossi di Enrico Marmo. Ma occhio anche a Giubbani, Ricchebono, Maniago e Rebosio Ilgiornale.it - Dieci consigli per mangiare in Liguria (anche fuori stagione) Leggi tutto su Ilgiornale.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornale.it: Una regione con una cucina magnifica ma mai troppo celebrata, un pugno di chef per lo più “enfant du pays” che puntano sì sul pesce masui prodotti dell’entroterra e sulle verdure, un percorso che va la Levante a Ponente, da Ameglia a Ventimiglia. Dove si trova il locale più interessante di tutti, i Balzi Rossi di Enrico Marmo. Ma occhioa Giubbani, Ricchebono, Maniago e Rebosio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:perin(anche fuori stagione); I 10 migliori ristoranti e trattorie dovenella Riviera ligure di Levante; Funghi porcini: i migliori 10 indirizzi dove mangiarli; Pasqua in riva al mare: 10 ristoranti in cuiinconsigliati dalla Guida del Touring Club Italiano; I migliori ristoranti di Savona dovee bere bene; 12 ristoranti dovelungo la Riviera ligure di Ponente; Approfondisci 🔍

Alimentazione corretta: dieci regole per mangiare sano

(iodonna.it)

Cosa si intende quando si parla di alimentazione corretta? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Laura Mazzotta Specialista in Igiene e medicina Preventiva, Nutrizione clinica, e Medicina Estetica ...

In Liguria ogni cittadino spende in media 477 euro per mangiare

(genovatoday.it)

La Liguria è una delle regioni in cui in media si spende meno, ogni mese, per mangiare: ad affermarlo è un'analisi Coldiretti su dati Istat relativi ai consumi delle famiglie nel 2023.

Castagna, il gioiello dell’autunno: dieci ristoranti dove mangiarla in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria

(repubblica.it)

Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta sono terre di ... le sole castagne delle Valli Cuneesi rintracciano oltre dieci varietà diverse: Bracalla, Ciapastra, Tempuriva, Contessa, Sarvai ...

Elezioni regionali Liguria, ecco il nuovo consiglio

(genova.repubblica.it)

Chi entra (al netto dei resti e dei ripescaggi): otto seggi al Partito Democratico, cinque a Fratelli d'Italia, uno solo al Movimento 5 Stelle ...