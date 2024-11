Deadpool & Wolverine arriva dal 12 novembre in streaming su Disney+. L’ultimo capitolo con protagonista l’irriverente anti-eroe Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, ha conquistato il pubblico nei mesi scorsi. Dopo un incredibile successo al botteghino, sarà disponibile nella nota piattaforma. Coloro che vogliano recuperarlo o i fan in cerca di un rewatch potranno goderselo comodamente in streaming. La trama di Deadpool & Wolverine Diretto da Shawn Levy, il film vede Ryan Reynolds riprendere il ruolo di Deadpool e Hugh Jackman tornare nei panni di Wolverine. La loro unione, esplosiva e comica, ha dato vita ad alcuni dei momenti più iconici della pellicola. Dopo la morte di Wolverine in una delle linee temporali, Deadpool inizia un viaggio nel multiverso alla ricerca di una nuova versione di Logan. Superguidatv.it - Deadpool e Wolverine arriva dal 12 novembre in streaming su Disney+ Leggi tutto su Superguidatv.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Superguidatv.it: Ormai è ufficiale:dal 12insu. L’ultimo capitolo con protagonista l’irriverente anti-eroe, interpretato da Ryan Reynolds, ha conquistato il pubblico nei mesi scorsi. Dopo un incredibile successo al botteghino, sarà disponibile nella nota piattaforma. Coloro che vogliano recuperarlo o i fan in cerca di un rewatch potranno goderselo comodamente in. La trama diDiretto da Shawn Levy, il film vede Ryan Reynolds riprendere il ruolo die Hugh Jackman tornare nei panni di. La loro unione, esplosiva e comica, ha dato vita ad alcuni dei momenti più iconici della pellicola. Dopo la morte diin una delle linee temporali,inizia un viaggio nel multiverso alla ricerca di una nuova versione di Logan.

Questo film della Marvel vede Ryan Reynolds riprendere il ruolo di Deadpool e Hugh Jackman tornare nei panni di Wolverine.

