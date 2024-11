Justcalcio.com - De Gea vola per valorizzare la sua figura alla Fiorentina

(Di venerdì 1 novembre 2024) 2024-11-01 14:32:37 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Quando si pensava di non avere più nulla da offrire, David De Gea sta tirando fuori uno degli aspetti migliori dei suoi tempi da portiere della. Questa volta, ha sbalordito tutti con una parata da tre punti,ndo per impedire che il colpo di testa di Frendrup trovasse la via della porta. Grazie a questo gli uomini di Pdino vincono di poco e conquistano un’importante vittoria in trasferta che li posiziona nelle posizioni di Champions League. Questa non è stata l’unica parata dell’ex Manchester United nel match, ed è per questo che gli è stato assegnato il premio di miglior giocatore della partita, dimostrando così quanto stia diventando importante nella rosa viola.