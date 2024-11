Corea del Nord-Russia, “Insieme fino alla vittoria finale in Ucraina”. Choe Son Hui da Lavrov: “Rafforzeremo l’arsenale nucleare” (Di venerdì 1 novembre 2024) Roma, 1 novembre 2024 - La Corea del Nord esce allo scoperto confermando l'aiuto militare alla Russia nella guerra in Ucraina. Lo ha fatto Choe Son Hui, ministra degli Esteri di Pyongyang, durante l'incontro con l'omologo russo Sergey Lavrov. "A fianco della Russia fino alla vittoria" "Staremo sempre fermamente al fianco dei nostri compagni russi fino al giorno della vittoria", ha detto Choe Son Hui, sottolineando: "Non abbiamo alcun dubbio che sotto la saggia guida del rispettato presidente Putin, l'esercito e il popolo russo otterranno una grande vittoria nella loro sacra lotta per proteggere i diritti sovrani e proteggere la sicurezza del loro Stato". Lavrov ha aggiunto: "Sono stati stabiliti legami molto stretti tra gli eserciti e i servizi speciali dei due Paesi". Quotidiano.net - Corea del Nord-Russia, “Insieme fino alla vittoria finale in Ucraina”. Choe Son Hui da Lavrov: “Rafforzeremo l’arsenale nucleare” Leggi tutto su Quotidiano.net (Di venerdì 1 novembre 2024) Roma, 1 novembre 2024 - Ladelesce allo scoperto confermando l'aiuto militarenella guerra in. Lo ha fattoSon Hui, ministra degli Esteri di Pyongyang, durante l'incontro con l'omologo russo Sergey. "A fianco della" "Staremo sempre fermamente al fianco dei nostri compagni russial giorno della", ha dettoSon Hui, sottolineando: "Non abbiamo alcun dubbio che sotto la saggia guida del rispettato presidente Putin, l'esercito e il popolo russo otterranno una grandenella loro sacra lotta per proteggere i diritti sovrani e proteggere la sicurezza del loro Stato".ha aggiunto: "Sono stati stabiliti legami molto stretti tra gli eserciti e i servizi speciali dei due Paesi".

