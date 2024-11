Ilnapolista.it - Conte: «Lobotka sarà pronto per la prossima partita, siamo nelle fasi conclusive di recupero»

(Di venerdì 1 novembre 2024) Antonio, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha confermato ildiper la. Il centrocampista del Napoliquindi disponibile per lacontro l’Atalanta. Non è chiaro però setitolare al posto di Gilmour.: «Non era un problemino come qualcuno aveva etichettato» Come sta? Soddisfatto di Gilmour? «per ladi, sicuramente non era un problemino come qualcuno aveva etichettato. E’ in fase di, bisogna pazientare. Zero dubbi su quello che sta facendo Gilmour, lui era un mio cruccio, il fatto di avere qualcuno che meritava di giocare e poi vedevifare delle prestazioni eccezionali. Billy sta facendo molto bene e sononto».