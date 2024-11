Concordato, spunta l'ipotesi di una nuova finestra: i commercialisti favorevoli alla riapertura per le partite Iva - Il Concordato fiscale potrebbe avere una seconda vita . Non una proroga ma una riapertura dei termini di altri due mesi, fino al 31 dicembre 2024. E’ l’ipotesi su cui sta ragionando il governo per il 'sequel' dell’opzione che consente a lavoratori autonomi e partite Iva di congelare tasse e controlli per i prossimi due anni, aderendo al patto con il fisco . Chiusa la prima fase il 31 ottobre, Feedpress.me - Concordato, spunta l'ipotesi di una nuova finestra: i commercialisti favorevoli alla riapertura per le partite Iva Leggi tutto su Feedpress.me (Feedpress.me - venerdì 1 novembre 2024)- Ilfiscale potrebbe avere una seconda vita . Non una proroga ma unadei termini di altri due mesi, fino al 31 dicembre 2024. E’ l’su cui sta ragionando il governo per il 'sequel' dell’opzione che consente a lavoratori autonomi eIva di congelare tasse e controlli per i prossimi due anni, aderendo al patto con il fisco . Chiusa la prima fase il 31 ottobre,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:l'di unafinestra;preventivo, niente proroga.finestra con diversa scadenza; Fisco, per ilpotrebbe esserci un secondo round;l'di unafinestra; Taglio al cuneo,l’di estensione graduale fino a 40mila euro di reddito;preventivo biennale: arriva il tachimetro con pagella fiscale per le PIVA; Approfondisci 🔍

Concordato, spunta l'ipotesi di una nuova finestra: i commercialisti favorevoli alla riapertura per le partite Iva

(gazzettadelsud.it)

Il concordato fiscale potrebbe avere una seconda vita . Non una proroga ma una riapertura dei termini di altri due mesi, fino al 31 dicembre 2024. E’ ...

Concordato preventivo, niente proroga. Spunta nuova finestra con diversa scadenza

(msn.com)

Scaduti ieri i termini per aderire al concordato e in attesa di conoscere tra una decina di giorni i proventi da parte dell'Agenzia delle Entrate, al Mef si starebbe valutando l'ipotesi di aprire una ...

Fisco, per il concordato potrebbe esserci un secondo round

(tg24.sky.it)

La porta del concordato per ... proroga ma forse una nuova finestra Il tempo per firmare l'accordo è scaduto e il governo ha sempre detto che non ci sarebbero state proroghe. In ambienti parlamentari ...

Concordato preventivo, il governo valuta una possibile riapertura. Chi ci guadagna

(milanofinanza.it)

Scaduti i termini per le adesioni, la maggioranza starebbe studiando l’ipotesi di una nuova finestra fino a fine anno, sganciata da quella appena conclusa. Il 10 novembre i dati dell’Agenzia delle ...