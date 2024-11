marijuana in un'aiuola di pertinenza di una casa a Cintano. I militari dell'Arma hanno denunciato il 38enne italiano, non nuovo a comportamenti Torinotoday.it - Coltiva piante di marijuana nell'aiuola a casa a Cintano: denunciato e tutto sequestrato Leggi tutto su Torinotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Torinotoday.it: A fine ottobre 2024 i carabinieri della stazione di Castellamonte hanno individuato, nel corso di un normale controllo del territorio, una piantagione diin un'di pertinenza di una. I militari dell'Arma hannoil 38enne italiano, non nuovo a comportamenti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dinell'a casa a Cintano: denunciato e tutto sequestrato; CINTANO -digigante in giardino: 38enne beccato dai carabinieri; La casa al mare di Torre Chianca trasformata in «oasi» della droga: arrestato;nel cortile e in casa una serra per coltivarla: interrogato e scarcerato 39enne;la: arrestato; Coltivazione di, furto di luce e gas e detenzione di una pistola clandestina: denunciati madre e due figli; Approfondisci 🔍

Coltiva piante di marijuana nell'aiuola a casa a Cintano: denunciato e tutto sequestrato

(torinotoday.it)

A fine ottobre 2024 i carabinieri della stazione di Castellamonte hanno individuato, nel corso di un normale controllo del territorio, una piantagione di marijuana in un'aiuola di pertinenza di una ca ...

CINTANO - Coltiva piante di marijuana gigante in giardino: 38enne beccato dai carabinieri

(quotidianocanavese.it)

In casa dell'uomo i militari hanno trovato: sei piante di canapa indiana, alcune delle quali alte quasi due metri, un panetto di hashish e ulteriori 70 grammi di marijuana essiccata e pronta alla vend ...

CINTANO – Coltivava marijuana in giardino, denunciato 38enne

(obiettivonews.it)

Un verde anomalo,, ha attirato l'attenzione della pattuglia dei Carabinieri di Castellamonte che passava per alcune vie di Cintano. Dal giardino ...

Coltivava marijuana in giardino, denunciato per spaccio nel Canavese

(rainews.it)

L'intervento dei carabinieri durante un servizio di controllo del territorio a Cintano. Nell'abitazione dell'uomo, un 38enne, trovate 6 piante di canapa indiana e anche un panetto di hashish e un bila ...