Aloe vera come coltivarla e come usarla

Aloe vera oltre ad essere una pianta da giardino o da tenere in terrazzo risulta una buonissima alleata per la nostra salute. E' molto utilizzata in medicina per le sue proprietà antinfiammatorie, lenitive e depuratici oltre che nel campo della cosmesi naturale.

Aloe vera, benefici e come usarla nel modo giusto

(facileincucina.it)

L'Aloe vera gel è una sostanza che si estrae dalle foglie della pianta omonima, una pianta grassa. Ha una consistenza viscosa, fresca e ammorbidente. Il gel può essere ottenuto direttamente dalle ...

Perché avere una pianta di aloe vera in casa: le proprietà sconosciute

(designmag.it)

La pianta di aloe vera e le sue molteplici proprietà, i motivi per cui è bene averne una in casa e gli incredibili vantaggi.

Aloe vera: 5 modi per usarla come rimedio naturale

(deabyday.tv)

Quali sono i benefici dell'aloe vera? Scopri come utilizzare questa pianta e fai del bene al tuo organismo! Quali sono i benefici dell'aloe vera? Scopri come utilizzare questa pianta e fai del bene al ...

Aloe Vera: tutti i benefici per la crescita dei capelli

(notizie.it)

L'Aloe Vera è una pianta nota per i suoi tanti benefici. Scopriamo, nei paragrafi che seguono, come sfruttarla per la crescita dei capelli.