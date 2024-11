A Napoli il meeting internazionale dei giudici cinofili

Leggi tutto su Ildenaro.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: Nel Bosco di Capodimonte si terrà nei giorni di sabato 2 e domenica 3 novembre 2024, ildi formazione e aggiornamento deifederali, che si occupano della valutazione dei cani in esposizione e prove organizzate dall’Ente Nazionale dellaa Italiana (ENCI), l’unico Ente riconosciuto dallo Stato Italiano, quale responsabile della selezione e della tutela delle razze canine in Italia, in collaborazione con l’Associazione Club Amatori del Pastore Belga (CAPB). In particolare sarà impegnata la struttura della Fagianeria.