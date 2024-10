Venus: tutto quello che c’è da sapere sul film horror (Di giovedì 31 ottobre 2024) Venus: tutto quello che c’è da sapere sul film horror Il regista spagnolo Jaume Balagueró è noto per aver realizzato film horror come Nameless – Entità nascosta, Bed Time, La settima musa e, soprattutto, Rec e Rec². Maestro del genere, negli anni ha dunque dato vita ad opere caratterizzate per la forte presenza di orrori soprannaturali che si svolgono in ambienti ristretti, violenze corporee inaudite e, di conseguenza, elementi gore adatti ad un pubblico decisamente avvezzo a questo tipo di dettagli. Il suo nuovo film, Venus, uscito nel 2022 passando fin troppo in sordina, è un compendio di tutto ciò, anche solo per l’ispirazione ad un racconto dello scrittore horror H. P. Lovecraft. Leggi tutto 📰 Cinefilos.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)che c’è dasulIl regista spagnolo Jaume Balagueró è noto per aver realizzatocome Nameless – Entità nascosta, Bed Time, La settima musa e, soprat, Rec e Rec². Maestro del genere, negli anni ha dunque dato vita ad opere caratterizzate per la forte presenza di orrori soprannaturali che si svolgono in ambienti ristretti, violenze corporee inaudite e, di conseguenza, elementi gore adatti ad un pubblico decisamente avvezzo a questo tipo di dettagli. Il suo nuovo, uscito nel 2022 passando fin troppo in sordina, è un compendio diciò, anche solo per l’ispirazione ad un racconto dello scrittoreH. P. Lovecraft.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:(2022); Andrea Preti eWilliams in un "rapporto che si direbbe intimo", sarebbe la terza fidanzata tennista; Applausi (con una mano sola) a Paul McCartney e alle session del 1974 finalmente riscoperte; Il video dello "scontro" tra due superyacht di lusso nel golfo di Napoli; Una famiglia vincente - King Richard; Una famiglia vincente – King Richard, Will Smith padre cocciuto delle sorelle Williams; Approfondisci 🔍

Frasi celebri dal film Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere

(mymovies.it)

Commedia, durata 87 min. - USA 1972. MYMONETRO Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere valutazione media: 3,00 su -1 recensioni di critica, pubblico e ...

TRAMA VÉNUS ET FLEUR

(comingsoon.it)

Sanno ancora così poco della vita ... in modo vivace e versatile. I protagonisti del film erano del tutto sconosciuti al pubblico al momento della realizzazione di Fleur et Vénus.

Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere

(mymovies.it)

Commedia, durata 87 min. - USA 1972. MYMONETRO Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere valutazione media: 3,00 su -1 recensioni di critica, pubblico e ...

On the Edge: tutto quello che c’è da sapere sul film

(cinefilos.it)

Arriva in prima visione su Rai 4 il film On the Edge, titolo internazionale scelto al posto dell’originale francese Entre la vie et la mort. Traducibile come “sul filo del rasoio” o “in ...