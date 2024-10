Un traguardo storico per la Sicilia: il riserva V38AG brut è il miglior vino spumante italiano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente Champagne & Sparkling Wine Championship 2024 ha visto l’emergere di una rinomata azienda Siciliana, l’Azienda Agricola G. Milazzo, che ha ottenuto il riconoscimento del miglior vino spumante italiano con il suo riserva V38AG brut. Questo importante evento si è svolto a Londra e ha rappresentato un momento cruciale per la viticoltura Siciliana, portando l’attenzione internazionale su un territorio con un potenziale crescente nel settore degli spumanti. Il riconoscimento dell’eccellenza Siciliana La undicesima edizione del Champagne & Sparkling Wine Championship ha premesso a un gruppo di esperti del settore di valutare diverse etichette provenienti da tutto il mondo. Tra di esse, il riserva V38AG brut dell’Azienda Agricola G. Milazzo di Campobello di Licata ha ricevuto il prestigioso trofeo “Best Italian Sparkling Wine”. Gaeta.it - Un traguardo storico per la Sicilia: il riserva V38AG brut è il miglior vino spumante italiano Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente Champagne & Sparkling Wine Championship 2024 ha visto l’emergere di una rinomata aziendana, l’Azienda Agricola G. Milazzo, che ha ottenuto il riconoscimento delcon il suo. Questo importante evento si è svolto a Londra e ha rappresentato un momento cruciale per la viticolturana, portando l’attenzione internazionale su un territorio con un potenziale crescente nel settore degli spumanti. Il riconoscimento dell’eccellenzana La undicesima edizione del Champagne & Sparkling Wine Championship ha premesso a un gruppo di esperti del settore di valutare diverse etichette provenienti da tutto il mondo. Tra di esse, ildell’Azienda Agricola G. Milazzo di Campobello di Licata ha ricevuto il prestigioso trofeo “Best Italian Sparkling Wine”.

