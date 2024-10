Umbria, governatrice Tesei sotto indagine ma la procura archivia (Di giovedì 31 ottobre 2024) La presidente della Regione Umbria era stata iscritta nel registro degli indagati (insieme all'assessore Paola Agabiti) per un bando da 10 milioni e 700mila euro per la costituzione della filiera umbra del tartufo Ilgiornale.it - Umbria, governatrice Tesei sotto indagine ma la procura archivia Leggi tutto 📰 Ilgiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La presidente della Regioneera stata iscritta nel registro degli indagati (insieme all'assessore Paola Agabiti) per un bando da 10 milioni e 700mila euro per la costituzione della filiera umbra del tartufo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Laumbraindagine per fondi all’azienda dove lavora il figlio. Scatta l’archiviazion…;indagine ma la procura archivia; Laumbra Donatellaindagine per fondi all’azienda dove lavora il figlio. Ma si salva, dopo lo stop all'abuso d'ufficio; Sondaggi politici, inavanti il centrosinistra di un punto, Pd primo partito. Ma la flessione del M5S …; Elezioni Regionali, quando si vota? Spunta l'ipotesi 2025; Vertice romano del centrodestra sulle Regionali: semaforo verde per la. Cinque liste per lauscente, Toniaccini con "Noi Moderati"; Approfondisci 🔍

L’abuso d’ufficio non è più reato, la procura di Perugia chiede di archiviare l’indagine sulla presidente dell’Umbria Donatella Tesei

(ilfattoquotidiano.it)

L’abuso d’ufficio non è più reato. Per questo motivo la procura di Perugia ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria. Esponente della Lega, Tesei si ...

Umbria, chiesta l’archiviazione per Donatella Tesei grazie allo stop dell’abuso d’ufficio

(lettera43.it)

Il fascicolo vede coinvolte Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria e candidata con il centrodestra alle prossime elezioni, e Paola Agabiti, assessore regionale al bilancio, alla ...

Elezioni regionali, il nuovo sondaggio del Corriere dell'Umbria: le ultime sul testa a testa Tesei-Proietti

(corrieredellumbria.it)

Inserto di 12 pagine sul quotidiano, i risultati della seconda indagine di TechnoConsumer sulla corsa a governatore a 20 giorni dal voto ...

Tesei indagata per fondi agricoli, chiesta archiviazione ++ Tesei indagata per fondi agricoli, chiesta archiviazione

(ansa.it)

La Procura di Perugia ha iscritto nel registro degli indagati la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, ricandidata alle prossime regionali con il centrodestra, e l'assessora al Bilancio Pao ...