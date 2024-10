Umbria, a pochi giorni dal voto arriva l’archiviazione per Donatella Tesei. “Ma la sinistra ha speculato…” (Di giovedì 31 ottobre 2024) ”Il fatto non è più previsto dalla legge come reato”: così il gip di Perugia ha proceduto all’archiviazione dell’indagine per abuso d’ufficio nei confronti della Presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, che sarà nuovamente candidata alle elezioni. Con questa formula viene assolto anche l’assessore regionale alla programmazione europea al bilancio e al turismo, Paola Agabiti, per un’inchiesta basata sull’uso dei fondi europei per lo sviluppo rurale. Tesei sarà anche candidata per le elezioni regionali umbre del 17 e 18 novembre 2024. Ma la Tesei non esprime soddisfazione, vista la tempistica: “Ho appreso la notizia solamente oggi e solo perché ne hanno parlato i giornali. Mi risulta che l’indagine era iniziata da tempo e già questo dimostra ancora una volta la correttezza dell’operato della mia amministrazione. Secoloditalia.it - Umbria, a pochi giorni dal voto arriva l’archiviazione per Donatella Tesei. “Ma la sinistra ha speculato…” Leggi tutto 📰 Secoloditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ”Il fatto non è più previsto dalla legge come reato”: così il gip di Perugia ha proceduto aldell’indagine per abuso d’ufficio nei confronti della Presidente della regione, che sarà nuovamente candidata alle elezioni. Con questa formula viene assolto anche l’assessore regionale alla programmazione europea al bilancio e al turismo, Paola Agabiti, per un’inchiesta basata sull’uso dei fondi europei per lo sviluppo rurale.sarà anche candidata per le elezioni regionali umbre del 17 e 18 novembre 2024. Ma lanon esprime soddisfazione, vista la tempistica: “Ho appreso la notizia solamente oggi e solo perché ne hanno parlato i giornali. Mi risulta che l’indagine era iniziata da tempo e già questo dimostra ancora una volta la correttezza dell’operato della mia amministrazione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Elezioni regionali, il sondaggio Swg: i risultati adal voto; Elezioni regionali, il sondaggio Swg: i risultati adal voto; Concerti in grotta e passeggiate letterarie: trainizia Suoni Controvento, il festival per...; 5 mostre da vedere inquesta estate; Perugia, rissa a bottigliate in piazza Grimana: uomo di 39 anni in ospedale. E' il terzo ferito in soli 7; Truffa del trading online nuova allerta incon un altro sito a rischio L’allarme; Approfondisci 🔍

Dl Casa, la Regione Umbria si allinea (e incrementa le sanzioni)

(ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com)

La circolare diffusa dal servizio Urbanistica chiarisce, punto per punto, quando le norme del Dl n.69/2024 si applicano direttamente, quando vanno integrate alle norme regionali e quando non si applic ...

Anche l’Umbria si aggiunge all’elenco delle Regioni che hanno avviato la fase di recepimento della sanatoria Salva Casa 2024

(rinnovabili.it)

Con la pubblicazione della circolare anche il Salva Casa Umbria trova ora applicazione in base alle disposizioni regionali vigenti ...

A 14 anni rapina i coetanei. Colpi alla fermata dei bus e in Piazza della Repubblica

(msn.com)

Poi si scaglia anche contro i carabinieri: arrestato. Ora si trova in Comunità. Baby rapinatori ancora in azione in Umbria. Due episodi nell’arco di pochi giorni, da una provincia a l’altra della ...

Elly Schlein un’intera giornata in Umbria: a pranzo con gli studenti

(umbria24.it)

Una intera giornata in Umbria, quella programmata, per martedì dalla segretaria nazionale del Partito democratico Elly Shlein. A pochi giorni dalla recente visita, la segretaria ritorna per sostenere ...