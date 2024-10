Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 31-10-2024 ore 17:10

(Di giovedì 31 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Nuovo appuntamento con l’informazione Al microfono Giuliano perché andiamo in Spagna in apertura nuova grave allerta meteo nella regione di Valencia devastata dalle alluvioni e senza precedenti di ieri l’allarme Massimo è stato lanciato dall’agenzia meteorologica statale sono con te intanto per tutta la notte le ricerche delle vittime delle inondazioni di bilancio resta confermata 95 morti 92 nelle zone di Valencia 2 nella regione di Katia è un terzo in Andalusia non potevi dispersi che sarebbero moltissime oltre 120.