Turris-Catania oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e streaming di Turris-Catania, match valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Momento positivo per i padroni di casa, reduci da due vittorie e un pareggio a reti bianche che ha permesso loro di risalire la china ed uscire dalla zona play-out. Lieve flessione invece per gli etnei, che dopo il rocambolesco pari sul campo del Foggia, sono caduti nell'ultimo turno al Massimino contro il Latina, perdendo dunque un po' di terreno dalle avversarie che li precedono. Turris-Catania: come vedere il match L'incontro andrà in scena nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.

C'è tanto calcio giocato da poter seguire in televisione anche nella giornata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024. Si conclude il 10°.

L`inattesa sconfitta interna col Latina ha complicato i piani del Catania, vittima di una battuta d`arresto nel suo momento migliore e impegnato a rincorrere le.

Le ultimissime sui possibili schieramenti di campani ed etnei, in campo giovedì alle 20.30 Vincere e ripartire. E' questo il leitmotiv in casa rossazzurra dopo lo sciagurato scivolone casalingo con il ...

