(Adnkronos) – Donald Trump afferma che "proteggerà le donne, che a loro piaccia o no". In un comizio in Wisconsin, il tycoon rilancia la promessa, con toni in effetti un po' minacciosi, di voler essere il "paladino delle donne", già fatta lo scorso settembre, provocando un'alzata di scudi da parte delle organizzazioni delle donne per

Trump promette: "Proteggerò le donne, che a loro piaccia o no"

Le parole hanno provocato un'alzata di scudi da parte delle organizzazioni delle donne per i toni paternalistici che arrivano dall'ex presidente ...

TRUMP: SONO L’OPPOSTO

Il tour elettorale del candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump, ha toccato nella notte italiana la Georgia, dove, attorniato dai propri supporter nella capitale Atlanta, ...

Michelle Obama sul palco con Harris, show anti Trump: “Donne libere se vince Kamala”

La ex First Lady scatenata contro il candidato repubblicano in Michigan: “Votarlo significa danneggiare la salute delle donne”. Fan dem in delirio in Texas per Beyoncè ...

Michelle Obama è con Kamala Harris: «Per il bene delle donne. Il diritto all’aborto è a rischio»

Un appello accorato in favore del diritto all'aborto e all'assistenza sanitaria. E, rivolta agli uomini: «Vi chiedo di prendere sul serio la nostra vita» ...