Tragedia a San Giuseppe Vesuviano: incidente stradale fatale per una bimba di cinque anni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente stradale avvenuto a San Giuseppe Vesuviano ha sconvolto la comunità locale, portando alla morte di una bimba di appena cinque anni. Un giovane di 29 anni, alla guida di una Range Rover, è indagato per omicidio stradale così come per altri reati, dopo aver provocato l’incidente e non aver prestato soccorso. Scopriamo i dettagli di questa drammatica vicenda e le conseguenze dell’accaduto. La Tragedia dell’incidente Il dramma è accaduto intorno all’una di notte in via Armando Diaz, quando la Range Rover, condotta dal giovane di San Giorgio a Cremano, ha scontrato una Peugeot 208. A bordo di quest’ultima auto c’erano quattro persone: la madre della piccola vittima, la sorella e la zia. L’impatto è stato talmente violento da squarciare la Peugeot, portando la bimba, Assunta Lidia Tufano, a riportare gravi ferite. Gaeta.it - Tragedia a San Giuseppe Vesuviano: incidente stradale fatale per una bimba di cinque anni Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un graveavvenuto a Sanha sconvolto la comunità locale, portando alla morte di unadi appena. Un giovane di 29, alla guida di una Range Rover, è indagato per omicidiocosì come per altri reati, dopo aver provocato l’e non aver prestato soccorso. Scopriamo i dettagli di questa drammatica vicenda e le conseguenze dell’accaduto. Ladell’Il dramma è accaduto intorno all’una di notte in via Armando Diaz, quando la Range Rover, condotta dal giovane di San Giorgio a Cremano, ha scontrato una Peugeot 208. A bordo di quest’ultima auto c’erano quattro persone: la madre della piccola vittima, la sorella e la zia. L’impatto è stato talmente violento da squarciare la Peugeot, portando la, Assunta Lidia Tufano, a riportare gravi ferite.

