Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2024 ore 09:00

(Di giovedì 31 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità a partire dalle 9 per chiusura di via di Brava 3 via del Pescaccio e via della Vignaccia sempre delle 9 nella zona di Villa Bonelli la il viale chiusura di via Dei grottoni corrispondenza del Ponte ferroviario prosegui lavori su via delle Dalie riduzione di carreggiata tra via Salaria in via di Tor di Quinto In entrambe le direzioni frequenza informazioni rallentamenti nelle ore in mezzo alper lavori qualificazione depositi Porta Maggiore fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggio integralmente su buste e fino al 3 novembre in occasione della commemorazione dei defunti sono state attivate le linee bus e cimiteriali raddoppiati dei corsi e dei cimiteri Capitolini dico ti amo che da domani primo novembre scatta l’orario invernale per la ZTL notturna di Trastevere San Lorenzo la ZTL sarà ...