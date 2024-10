Torregalli, via al pronto soccorso oculistico presso l’ambulatorio interno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayParte lunedì 4 novembre presso il presidio San Giovanni di Dio/Torreggali il 'Fast Track' oculistico, come lo chiama la Asl in una nota ufficiale, "un punto di riferimento per l’area fiorentina per gli accessi in urgenza ma che hanno Firenzetoday.it - Torregalli, via al pronto soccorso oculistico presso l’ambulatorio interno Leggi tutto 📰 Firenzetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayParte lunedì 4 novembreil presidio San Giovanni di Dio/Torreggali il 'Fast Track', come lo chiama la Asl in una nota ufficiale, "un punto di riferimento per l’area fiorentina per gli accessi in urgenza ma che hanno

Torregalli, via al pronto soccorso oculistico presso l’ambulatorio interno

Parte lunedì 4 novembre presso il presidio San Giovanni di Dio/Torreggali il 'Fast Track' oculistico, come lo chiama la Asl in una nota ufficiale, "un punto di riferimento per l’area fiorentina per ...

È morto Marco Petroni, infermiere al Torregalli da oltre vent’anni

Aveva 51 anni. Il ricordo dei colleghi: “Era un grande professionista e una persona profondamente attacata al lavoro” ...

Nuovo pronto soccorso di Torregalli. Lavori più vicini: ecco soldi e bando. E altri 16 milioni per le attrezzature

Entro l’estate 2025 via al cantiere. Fondi aggiuntivi destinati a letti e macchine per la diagnostica. . La presentazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Torregalli è ormai una ...

Lutto a Torregalli, morto a 51 anni infermiere del Pronto soccorso

Firenze – Lascia un enorme vuoto in tutti i colleghi del Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio la prematura scomparsa a 51 anni di Marco Petroni, da oltre venti anni in servizio come ...