Art il Clown è oggi in anteprima nei cinema italiani, dove si piazzerà in pianta stabile dal 7 novembre. E tutti si chiedono se riuscirà a replicare gli incassi degli Stati Uniti. Noi, intanto, abbiamo intervistato colui che l'ha creato e fatto diventare quasi istantaneamente un'icona dell'horror contemporaneo.

Terrifier 3, intervista al regista Damian Leone: "Art il Clown nasce da una passione sincera e genuina"

Art il Clown è oggi in anteprima nei cinema italiani, dove si piazzerà in pianta stabile dal 7 novembre. E tutti si chiedono se riuscirà a replicare gli incassi degli Stati Uniti. Noi, intanto, abbiam ...

In Terrifier 3, Art il Clown fa a pezzi i bambini e il Natale: lo splatter è una reazione al conservatorismo

In “Terrifier 3”, Art il Clown fa a pezzi il Natale e i bambini infrangendo un tabù per il cinema horror. Lo splatter ha sempre rispecchiato una ribellione verso i valori dei governi conservatori, per ...

Terrifier 3: un film horror che abbatte i confini del genere e sfida le convenzioni

"Terrifier 3", in uscita per Halloween, segna un'evoluzione nell'horror splatter affrontando temi controversi e violenza, con Art il Clown che diventa icona del genere e simbolo di ribellione cultural ...

Terrifier 3, una clip in esclusiva del film in anteprima la notte di Halloween

In vista dell'uscita in sala il 7 novembre e dell'anteprima nel giorno di Halloween ecco una clip esclusiva di Terrifier 3 ...