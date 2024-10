Studenti di primo superiore chiedono già il trasferimento. I presidi: “Nessun ostacolo da parte nostra. Ma dopo due mesi è presto per capire se la scelta è giusta o sbagliata” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si sa, la scelta della scuola superiore non è facile, nonostante i programmi di orientamento (Il Ministro Valditara ha voluto una riforma apposita) spesso i ragazzi si pentono della scelta già dopo poche settimane dalla prima campanella. L'articolo Studenti di primo superiore chiedono già il trasferimento. I presidi: “Nessun ostacolo da parte nostra. Ma dopo due mesi è presto per capire se la scelta è giusta o sbagliata” . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si sa, ladella scuolanon è facile, nonostante i programmi di orientamento (Il Ministro Valditara ha voluto una riforma apposita) spesso i ragazzi si pentono dellagiàpoche settimane dalla prima campanella. L'articolodigià il. I: “da. Madueperse la” .

Molti alunni di prima superiore cambiano indirizzo dopo pochi mesi, una dirigente: “Il liceo non è sempre la scelta migliore”

Sono molti gli studenti che cambiano scuola poco dopo essersi iscritti. A parlarne è stato Il Corriere della Sera, che ha raccolto le voci di dirigenti scolastici e docenti in merito. Ecco cosa c’è da ...

Gli studenti del Liceo Tasso di ... i protagonisti del primo incontro del secondo ciclo rispondono alla chiamata chiedendo proprio questo: l'occasione, il modo o il mezzo per accorciare le ...

Un momento di passaggio molto delicato per migliaia di ragazzi e ragazze, la scelta del primo anno di scuola superiore porta con sé, sempre, un po' di preoccupazione, per questo ...

