Stadio Milan Repubblica | se sfuma San Donato Red Bird avrà buttato 55 milioni! Lo scenario

(Di giovedì 31 ottobre 2024), secondo Lase dovessere la pista SanRedperderebbe 55 milioni di euro. Ecco spiegato il motivo Dopo che la pista di realizzare un nuovosempre nell’area di San Siro è tornata di grande moda, in casain tanti si chiedevano che fine avrebbero fatto i terreni acquistati dal club di via Aldo Rossi nell’area San Francesco, per un totale di 55 milioni di euro. La risposta arriva direttamente dal quotidiano La: “Se l’affareSansse, Reddovrebbe comunque tenersi i terreni, operazione da 55 milioni. La priorità San, ribadita da Paolo Scaroni, non è solo del presidente del”. Sì, avete capito bene.