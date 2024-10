Gaeta.it - Sequestro di beni per oltre 180 mila euro a un presunto affiliato della ‘ndrangheta in Calabria

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione significativa è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato aldiper un valore di circa 180a carico di Antonio Poerio, un uomo di 43 anni considerato legato alla cosca diArena di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. L’azione è stata effettuata su disposizione del Tribunale di Catanzaro, in risposta alla richiestaDDA locale, evidenziando la continua attenzione delle autorità verso le attività illecite legate alla criminalità organizzata nella regione. Dettagli delL’interventoGuardia di Finanza ha interessato specificamente le quote di partecipazione in due differenti società e il patrimonio aziendale di una di queste, un’impresa individuale. Tra isequestrati si trova una motonave e una polizza vita.