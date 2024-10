Sara Centelleghe uccisa con 70 forbiciate dal vicino di casa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un risveglio improvviso, un grido soffocato, e poi il dramma: Sara Centelleghe, 18 anni, è stata brutalmente uccisa nella notte del 30 ottobre 2024 dal vicino di casa, Jashandeep “Deep” Badhan, 19 anni. L’omicidio, avvenuto nell’appartamento di Sara a Costa Volpino, ha scosso profondamente la comunità. La giovane è stata sorpresa da Badhan mentre frugava nel suo zaino alla ricerca di hashish e, scoperta, è stata attaccata senza pietà. Sara, svegliatasi di soprassalto, ha tentato disperatamente di difendersi. Il suo aggressore, però, non si è fermato, colpendola con una violenza inaudita. Sara è stata trascinata a terra appena fuori dalla sua cameretta, arredata con mobili blu e nel pigiamino di Hello Kitty. Alla fine, Jashandeep ha trovato un paio di forbici nella cucina e le ha inferto una serie di colpi alla testa e alla nuca, per un totale di settanta ferite. Thesocialpost.it - Sara Centelleghe uccisa con 70 forbiciate dal vicino di casa Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un risveglio improvviso, un grido soffocato, e poi il dramma:, 18 anni, è stata brutalmentenella notte del 30 ottobre 2024 daldi, Jashandeep “Deep” Badhan, 19 anni. L’omicidio, avvenuto nell’appartamento dia Costa Volpino, ha scosso profondamente la comunità. La giovane è stata sorpresa da Badhan mentre frugava nel suo zaino alla ricerca di hashish e, scoperta, è stata attaccata senza pietà., svegliatasi di soprassalto, ha tentato disperatamente di difendersi. Il suo aggressore, però, non si è fermato, colpendola con una violenza inaudita.è stata trascinata a terra appena fuori dalla sua cameretta, arredata con mobili blu e nel pigiamino di Hello Kitty. Alla fine, Jashandeep ha trovato un paio di forbici nella cucina e le ha inferto una serie di colpi alla testa e alla nuca, per un totale di settanta ferite.

Dall'autopsia sul corpo di Sara Centelleghe emerge quella che potrebbe essere la verità definitiva sull'omicidio della ragazza di 18 anni morta a Costa Volpino (Bergamo).

Costa Volpino (Bergamo) – Settanta colpi per uccidere, senza pietà. Le ossa del cranio spezzate e un tentativo di strangolamento. È questo il responso dell’analisi sul corpo di Sara Centelleghe, ammaz ...

LE INDAGINI. Il giovane, accusato dell’uccisione di Sara Centelleghe, si era messaggiato con l’amica della vittima per organizzare uno scambio di cocaina e hashish.

La serata dell’omicidio di Sara Centelleghe come ricostruita dalle indagini dei Carabinieri. Jashandeep Badhan sapeva che la 19enne era da sola in casa: è stato lui ad attirare fuori dall’appartamento ...