Rubati 500 chili di rame da impianto di sollevamento: interrotto il servizio irriguo per i coltivatori (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ci risiamo. Quasi un mese dopo il furto di rame agli impianti del consorzio di bonifica "Agrigento 3", a Sambuca di Sicilia, i "cacciatori" di "oro rosso" hanno colpito di nuovo lo stesso Consorzio. Questa volta però a Menfi, all'impianto di sollevamento acque irrigue Vasca Cavarretto. La banda

Ladri rubano 500 chili di rame dall’impianto del Consorzio di Bonifica, danni per 40 mila euro

Ladri in azione a Menfi. Ignoti malviventi sono riusciti a rubare ben 500 chilogrammi di rame dall’impianto elettrico di sollevamento delle acque irrigue di proprietà del Consorzio di Bonifica “Agrige ...

