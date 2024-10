Bergamonews.it - Riqualificazione di via Autostrada: 200 alberi nel nuovo viale che porta in città

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per ladi via, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Spino a quella di via Carnovali. Questo progetto trasformerà viain unalberato di accesso alla, completando così quanto avviato con la realizzazione della fontana all’incrocio di via Carnovali. La realizzazione dell’intervento è prevista in 364 giorni dal rilascio del Permesso di Costruire, con avvio dei lavori stimato per la primavera del 2025 e il completamento entro la fine dello stesso anno.