Quarantenne trovato senza vita nella sua abitazione ad Ariano Irpino (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina, ad Ariano Irpino (AV), su segnalazione al “112”, i Carabinieri della locale Compagnia, sono intervenuti presso l’abitazione di un 40enne, rinvenuto cadavere dai suoi familiari. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma anche il personale sanitario del 118, che ha constatato il Avellinotoday.it - Quarantenne trovato senza vita nella sua abitazione ad Ariano Irpino Leggi tutto 📰 Avellinotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questa mattina, ad(AV), su segnalazione al “112”, i Carabinieri della locale Compagnia, sono intervenuti presso l’di un 40enne, rinvenuto cadavere dai suoi familiari. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma anche il personale sanitario del 118, che ha constatato il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: VALDOBBIADENE |NEL FURGONE: LA MORTE RISALIREBBE A QUALCHE GIORNO FA; Dramma in città,trovatain casa; Tragedia a Bigolino, 40ennemorto nell'abitacolo di un furgone; Termoli , 40ennein casa; Enzo Bondi è morto, l'influencersu un marciapiede a Roma: aveva 40 anni; Civitavecchia – 40ennea La Frasca; Approfondisci 🔍

Trovato il corpo senza vita del 91enne Augusto Battaglini: era uscito per andare a cercare funghi

(msn.com)

Si sono perse le sue tracce dopo che era uscito in cerca di funghi: è stato ritrovato il corpo senza vita del 91enne Augusto Battaglini ...

Trovato corpo senza vita a Marina di Pisa

(lanazione.it)

Il ritrovamento in via D’annunzio. Sul posto i sanitari della Pubblica assistenza di Pisa, i vigili del fuoco e la polizia ...

Milano, senzatetto trovato senza vita nella sua baracca vicino al fiume Lambro

(msn.com)

Giallo in viale Forlanini a Milano: questa mattina è stato trovato il corpo senza vita di un 54enne, all'altezza del Lambro. L'uomo era un senzatetto rumeno che aveva trovato rifugio in un'area di per ...

Il corpo senza vita di un 60enne trovato in una zona impervia del Crotonese

(msn.com)

Il corpo senza vita di un 60enne è stato trovato in un’area impervia nel territorio comunale di Cerenzia (KR). La Stazione Sila Lorica del Soccorso Alpino e ...