Gaeta.it - Programma CIAO ad Ancona: Supporto e Formazione per Neogenitori e Genitori

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’iniziativa significativa è stata lanciata dal Comune di, pensata per supportarenel percorso di crescita edei propri figli. Il, denominato, che sta per “Crescere Insieme Accudire Oggi”, offre una serie di incontri e attività informativi,ti tra il 6 novembre e il 6 dicembre. Questa iniziativa mira a fornire risorse utili per affrontare le diverse fasi della crescita dei bambini, favorendo anche la condivisione di esperienze tra. Dettagli delIlè strutturato in modo da affrontare specifiche esigenze, con incontri suddivisi per fasce d’età, che vanno dalla scuola perdi bambini da 0 a 6 anni fino a quelle percon figli nella fascia 6-12 anni.