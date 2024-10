Fanpage.it - Perché Mbappé ha giurato al PSG battaglia legale ad oltranza: ha visto piangere suo fratello Ethan

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un'ultima indiscrezione è emersa nella disputa in corso fra Kyliane il PSG nel momento in cui il giocatore ha comunicato la volontà di trasferirsi al Real Madrid. Il club avrebbe provato in ogni modo a impedire che ciò avvenisse, fino a escludere dalle convocazioni il, ridotto in lacrime. La classica goccia che ha fatto tracimare il vaso.