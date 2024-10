Per La Polpetta apre ufficialmente a Roma (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’innovativo format con protagoniste le polpette premiate “Le migliori in Italia” arriva nella Capitale Roma – Il 9 Novembre 2024 aprirà ufficialmente al pubblico Per la Polpetta, il primo locale della catena retail dedicato allo street food delle iconiche Polpette di Mamma Teresa, in Viale Ippocrate 47/49, a Roma. Da piccolo food truck a progetto scalabile Dopo il grande successo del locale di Rimini, i fondatori Teresa Papaleo e Franco Sacco hanno deciso di realizzare il sogno imprenditoriale della loro vita e per farlo si sono affidati al team di FRetail, società riminese specializzata nella creazione di format food replicabili, guidata da Mario Esposito e Luca Burnacci. L’espansione del marchio nella capitale è stata resa possibile grazie alla Hunix Group S.p.A. Lopinionista.it - Per La Polpetta apre ufficialmente a Roma Leggi tutto 📰 Lopinionista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’innovativo format con protagoniste le polpette premiate “Le migliori in Italia” arriva nella Capitale– Il 9 Novembre 2024 apriràal pubblico Per la, il primo locale della catena retail dedicato allo street food delle iconiche Polpette di Mamma Teresa, in Viale Ippocrate 47/49, a. Da piccolo food truck a progetto scalabile Dopo il grande successo del locale di Rimini, i fondatori Teresa Papaleo e Franco Sacco hanno deciso di realizzare il sogno imprenditoriale della loro vita e per farlo si sono affidati al team di FRetail, società riminese specializzata nella creazione di format food replicabili, guidata da Mario Esposito e Luca Burnacci. L’espansione del marchio nella capitale è stata resa possibile grazie alla Hunix Group S.p.A.

