Operaio morto per il crollo di un muro in uno scavo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tragedia sul lavoro a Ponteranica, vicino Bergamo. A seguito del crollo di un muro, un Operaio di 50 anni è morto mentre stava lavorando in uno scavo. L’incidente mortale si è verificato intorno alle 11 di giovedì 31 ottobre in un cantiere in via Foppetta.Leggi anche: Operaio muore mentre ripara l’ascensore: precipitato nel vuoto L’Operaio è rimasto sommerso dai detriti. Purtroppo i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A intervenire sono stati l’elisoccorso, un’ambulanza, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e l’Ats. L'articolo Operaio morto per il crollo di un muro in uno scavo proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Operaio morto per il crollo di un muro in uno scavo Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tragedia sul lavoro a Ponteranica, vicino Bergamo. A seguito deldi un, undi 50 anni èmentre stava lavorando in uno. L’incidente mortale si è verificato intorno alle 11 di giovedì 31 ottobre in un cantiere in via Foppetta.Leggi anche:muore mentre ripara l’ascensore: precipitato nel vuoto L’è rimasto sommerso dai detriti. Purtroppo i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A intervenire sono stati l’elisoccorso, un’ambulanza, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e l’Ats. L'articoloper ildi unin unoproviene da The Social Post.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bergamo, crollain uno scavo:a Ponteranica; Crollain cantiere,muore in provincia di Bergamo; Bergamo, crolla: muore; Ponteranica, crolla unnel cantiere Teb: muoredi 44 anni - Foto e video; Bergamo, crollain uno scavo:a Ponteranica; Incidente sul lavoro in un cantiere, crolla une travolge unsul colpo; Approfondisci 🔍

Ponteranica, crolla un muro: operaio muore travolto al cantiere Teb

(ecodibergamo.it)

L’INFORTUNIO MORTALE. L’uomo, di circa 50 anni, sarebbe stato sommerso in uno scavo nella zona di via Foppetta, dove sono in corso i lavori del cantiere Teb.

Ponteranica, crolla un muro nel cantiere Teb: muore operaio di 44 anni - Foto e video

(ecodibergamo.it)

L’INFORTUNIO MORTALE. L’uomo, di 44 anni, sarebbe stato sommerso in uno scavo nella zona di via Foppetta, dove sono in corso i lavori del cantiere per la linea T2. Inutili i soccorsi nella mattinata ...

Crolla muro in cantiere, operaio muore in provincia di Bergamo

(ansa.it)

Un operaio cinquantenne è morto stamani a Ponteranica, alle porte di Bergamo, travolto dal muretto di un cantiere che è crollato. L'incidente in via Foppetta. All'arrivo sul posto del personale del 11 ...

Ponteranica, crollo in cantiere: muore muratore di 50 anni

(msn.com)

L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato via Foppetta. L’uomo è stato sommerso in uno scavo dopo il cedimento del manufatto.