Olimpia Milano-Virtus Bologna, orario e dove vedere il derby di Eurolega

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – La storica rivalità tra l’EA7 Emporio Armanie laSegafredosi sposta per una sera dal campionato di Serie A al prestigioso palcoscenico europeo: questa sera alle 20.30 all’Unipol Forum di Assago,si affronteranno infatti nel settimo turno – il secondo di questa settimana – di Euroleague. Un appuntamento cui le due squadre arrivano non certo con il morale a mille per quello che è stato sin qui il loro cammino europeo: bianconeri e biancorossi sono infatti rispettivamente sedicesimi e diciassettesimi in classifica e condividono lo score di una sola vittoria a fronte di ben cinque sconfitte.