Ilrestodelcarlino.it - Ognissanti, boom di turisti. Città sempre più gettonata: "Quarti a livello nazionale"

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ferrara è tra le mete più gettonate per il ponte di. Laè quarta a, con + 152% di passeggeri che scelgono il treno per spostarsi per il lungo fine settimana. La classifica è stata stilata in base ai dati Trainline, app leader in Europa per l’acquisto di biglietti di treni e pullman. Che registra un incremento del +95% dei passeggeri rispetto alla settimana precedente in occasione del lungo weekend di Halloween. Tra le destinazioni che hanno registrato il maggiore incremento di passeggeri durante questo periodo, Bolzano spicca con un +227%. A seguire Bari (+178%), Trento (+176%) e Ferrara (+152%). Una pioggia di eventi. Ferrara Food Festival, da oggi al 3 novembre, è l’evento in centro storico organizzato da Sgp Grandi Eventi e l’associazione Strada dei Vini e dei Sapori e dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio.