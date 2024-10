Nuoto, Ceccon e Mora: che partenza a Singapore in Coppa del Mondo, è subito podio! Douglass straripante (Di giovedì 31 ottobre 2024) Doppio podio per l’Italia del Nuoto nella giornata di apertura dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Nuoto in programma a Singapore. Thomas Ceccon si conferma al terzo posto nei 100 misti, mentre Lorenzo Mora torna sul secondo gradino del podio come a Shanghai. Atleta del giorno è ancora una volta la statunitense Kate Douglass che per la seconda settimana consecutiva migliora il record mondiale dei 200 rana tirando giù quasi due secondi. Quinto podio di Coppa del Mondo per Thomas Ceccon che chiude al terzo posto una spettacolare gara dei 100 misti, alle spalle del francese Leon Marchand che migliora il record della manifestazione con 49”92. Secondo posto per il sempre protagonista svizzero Noè Ponti che chiude in 50”39. Torna sul podio dopo due settimane il modenese Lorenzo Mora, che chiude secondo i 200 dorso con il tempo di 1’51”07. Oasport.it - Nuoto, Ceccon e Mora: che partenza a Singapore in Coppa del Mondo, è subito podio! Douglass straripante Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Doppioper l’Italia delnella giornata di apertura dell’ultima tappa dideldiin programma a. Thomassi conferma al terzo posto nei 100 misti, mentre Lorenzotorna sul secondo gradino delcome a Shanghai. Atleta del giorno è ancora una volta la statunitense Kateche per la seconda settimana consecutiva migliora il record mondiale dei 200 rana tirando giù quasi due secondi. Quintodidelper Thomasche chiude al terzo posto una spettacolare gara dei 100 misti, alle spalle del francese Leon Marchand che migliora il record della manifestazione con 49”92. Secondo posto per il sempre protagonista svizzero Noè Ponti che chiude in 50”39. Torna suldopo due settimane il modenese Lorenzo, che chiude secondo i 200 dorso con il tempo di 1’51”07.

Nuoto, Coppa del Mondo Incheon 2024: Ceccon terzo nei 100 misti, Mora sesto nei 200 dorso

Thomas Ceccon ha chiuso al terzo posto la gara dei 100 misti nella ... Sesto posto per il primatista italiano (1’48"43) Lorenzo Mora nei 200 dorso con 1’53"94. A vincere è il sudafricano Pieter Coetze ...

Thomas Ceccon: “Il nuoto è uno sport crudele. Pensi: se perdo, sono un fallito”

Thomas Ceccon: "Il nuoto è uno sport crudele. Pensi: se perdo, sono un fallito". Ecco la sua intervista a Sportweek.

Coppa del mondo. Ceccon, Razzetti e Mora qualificati in finale

Si nuota in vasca da 25 metri all'Oriental Sports Center. Gli azzurri partecipano con i campioni olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, insieme a Benedetta Pilato; sono presenti anche Alberto ...

Ceccon: 'A Parigi ho pensato 'Se perdo sono un fallito'. Il nuoto è crudele, se sbagli una partenza ti giochi l'oro'

Ceccon: "A Parigi ho pensato 'Se perdo sono un fallito'. Il nuoto è crudele, se sbagli una partenza ti giochi l'oro"NUOTO - L'azzurro, medaglia d'oro ai Giochi olimpici 2024 nei 100 dorso, ha concesso ...