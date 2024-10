Nuno Tavares è un Inno alla gioia (Di giovedì 31 ottobre 2024) A rivederlo oggi quel video genera un effetto spiazzante. Seduto in mezzo al prato sintetico del Benfica Futebol Campus c’è un ragazzo di appena diciannove anni. Ha il corpo fasciato dalla tuta sociale delle Aquile mentre le sue mani stringono con sicurezza un violoncello. Per una frazione di secondo resta fermo immobile. Poi, quando la telecamera ha messo perfettamente a fuoco la scena, ecco che comincia a strofinare l’archetto sopra le corde. Le note che si propagano nell’aria sono immediatamente riconoscibili. È l’Inno alla gioia di Beethoven. Ed è una situazione esattamente opposta a quella di Arancia Meccanica, quando Alex DeLarge urla: "È un Delitto! Delitto! Delitto! Delitto! Usare Ludovico Van così!". Perché niente come quel filmato del 2019 riesce a spiegare l’essenza di Nuno Tavares. L’anima del portoghese è da sempre divisa in due parti non esattamente uguali. Ilfoglio.it - Nuno Tavares è un Inno alla gioia Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A rivederlo oggi quel video genera un effetto spiazzante. Seduto in mezzo al prato sintetico del Benfica Futebol Campus c’è un ragazzo di appena diciannove anni. Ha il corpo fasciato dtuta sociale delle Aquile mentre le sue mani stringono con sicurezza un violoncello. Per una frazione di secondo resta fermo immobile. Poi, quando la telecamera ha messo perfettamente a fuoco la scena, ecco che comincia a strofinare l’archetto sopra le corde. Le note che si propagano nell’aria sono immediatamente riconoscibili. È l’di Beethoven. Ed è una situazione esattamente opposta a quella di Arancia Meccanica, quando Alex DeLarge urla: "È un Delitto! Delitto! Delitto! Delitto! Usare Ludovico Van così!". Perché niente come quel filmato del 2019 riesce a spiegare l’essenza di. L’anima del portoghese è da sempre divisa in due parti non esattamente uguali.

