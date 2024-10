Notificata la sentenza di revoca della concessione multipurpose: ora Autorità portuale deve sfrattare Spinelli (Di giovedì 31 ottobre 2024) È la decisione del Consiglio di Stato del 15 ottobre. Palazzo San Giorgio e Gpt hanno 60 giorni per il ricorso. Intanto Grimaldi annuncia: “Subentriamo noi e assumiamo i lavoratori, non c’è bisogno di gara” Repubblica.it - Notificata la sentenza di revoca della concessione multipurpose: ora Autorità portuale deve sfrattare Spinelli Leggi tutto 📰 Repubblica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È la decisione del Consiglio di Stato del 15 ottobre. Palazzo San Giorgio e Gpt hanno 60 giorni per il ricorso. Intanto Grimaldi annuncia: “Subentriamo noi e assumiamo i lavoratori, non c’è bisogno di gara”

Notificata la sentenza di revoca della concessione multipurpose: ora Autorità portuale deve sfrattare Spinelli

È la decisione del Consiglio di Stato del 15 ottobre. Palazzo San Giorgio e Gpt hanno 60 giorni per il ricorso. Intanto Grimaldi annuncia:

Terminal Spinelli, la mossa di Grimaldi: "Pronto a subentrare". La replica: "Carte in regola per continuare a lavorare"

L'armatore al Secolo XIX: "Se la loro permanenza lì è illegittima, allora dovrebbero passarmi la concessione, è quasi automatico". Il gruppo genovese:

Revoca della sospensione condizionale della pena legittima in esecuzione

La Corte di Appello di Reggio Calabria, nell'esercizio delle funzioni di giudice dell'esecuzione, disponeva, su richiesta del pubblico ministero, la revoca ... concessione operata con la ...

Spinelli in merito alla revoca della concessione: faremo ricorso

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato Concessione demaniale del Terminal Spinelli proporrà giudizio di revocazione della Sentenza