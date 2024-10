Netanyahu vicino a rinviare le nozze del proprio figlio per paura di un attacco da Hezbollah (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Presidente israeliano, Benjamin Netanyahu, teme che gli attacchi di Cesarea possano ripetersi nuovamente. Per questo motivo sembra essere costretto a rinviare la data del matrimonio del suo secondogenito, Avner. La data dell’evento era stata stabilita per gli ultimi giorni di novembre, ma ora tutto potrebbe cambiare radicalmente. Il timore del primo ministro israeliano è quello di ricevere un attacco dei droni di Hezbollah proprio durante quella precisa giornata. Israele e la precauzione strategica verso il Libano Gli attacchi con i droni dal Libano si sono rivelati un punto debole per il sistema di difesa aereo israeliano: sembra che i meccanismi non siano in grado di creare uno scudo di protezione contro gli aerei senza un pilota. Tuttavia la contraerea israelita rimane efficace contro razzi e missili. Secoloditalia.it - Netanyahu vicino a rinviare le nozze del proprio figlio per paura di un attacco da Hezbollah Leggi tutto 📰 Secoloditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Presidente israeliano, Benjamin, teme che gli attacchi di Cesarea possano ripetersi nuovamente. Per questo motivo sembra essere costretto ala data del matrimonio del suo secondogenito, Avner. La data dell’evento era stata stabilita per gli ultimi giorni di novembre, ma ora tutto potrebbe cambiare radicalmente. Il timore del primo ministro israeliano è quello di ricevere undei droni didurante quella precisa giornata. Israele e la precauzione strategica verso il Libano Gli attacchi con i droni dal Libano si sono rivelati un punto debole per il sistema di difesa aereo israeliano: sembra che i meccanismi non siano in grado di creare uno scudo di protezione contro gli aerei senza un pilota. Tuttavia la contraerea israelita rimane efficace contro razzi e missili.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:le nozze del proprio figlio per paura di un attacco da Hezbollah;vuolele nozze del figlio. Teme un attacco con i droni da Hezbollah;è furioso per la fuga di dati dagli Usa; La minaccia di, la richiesta di rinvio a giudizio per Santanchè e le altre notizie della giornata; Israele attacca Hezbollah a Beirut. Ucciso il capo delle forze di élìte - ItaliaOggi.it;tira dritto: gabinetto di guerra su possibile attacco all'Iran - Josep Borrell: "Prove sempre più evidenti di carestia a Gaza"; Approfondisci 🔍

Netanyahu vuole rinviare le nozze del figlio. Teme un attacco con i droni da Hezbollah

(huffingtonpost.it)

Il matrimonio di Avner, il più giovane dei suoi tre figli, è fissato per la fine di novembre e si dovrebbe celebrare alla Ronit Farm, una ...

Israele, Netanyahu pensa di rimandare le nozze del figlio per paura di attacchi

(msn.com)

Secondo lo Shin Bet, il luogo scelto per il ricevimento delle nozze di Avner è a portata di drone iraniano.

Strage a Gaza, morte 143 persone nel raid israeliano. Ucciso il vice capo delle Forze Radwan di Hezbollah

(ilsecoloxix.it)

Netanyahu ha convocato una riunione per discutere, secondo informazioni della stampa locale, di una soluzione diplomatica per la guerra in Libano ...

Netanyahu rinvia a domani partenza per gli Usa

(ansa.it)

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha rinviato a domani la partenza per gli Stati Uniti per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce il suo ufficio. "Il primo ministro ...