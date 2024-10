Neonati sepolti a Parma, nuova ispezione del Ris nella casa dove sono stati trovati morti i due bimbi (Di giovedì 31 ottobre 2024) I Carabinieri del Ris di Parma sono tornati nella casa di Vignale di Traversetolo, dove nel giardino sono stati trovati sepolti due Neonati. nella vicenda è attualmente indagata un studentessa di 21 anni, Chiara, mamma dei bimbi. Gli investigatori stanno cercando ulteriori tracce e riscontri scientifici che possano aiutare a fare piena chiarezza sul caso. Fanpage.it - Neonati sepolti a Parma, nuova ispezione del Ris nella casa dove sono stati trovati morti i due bimbi Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I Carabinieri del Ris ditornatidi Vignale di Traversetolo,nel giardinoduevicenda è attualmente indagata un studentessa di 21 anni, Chiara, mamma dei. Gli investigatori stanno cercando ulteriori tracce e riscontri scientifici che possano aiutare a fare piena chiarezza sul caso.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, nuova ispezione del Ris nella casa dove sono stati trovati morti i due bimbi;, nuova ispezione del Ris nella casa di Chiara Petrolini a Vignale di Traversetolo;, Chiara Petrolini: “Non respiravano”. I genitori: “Sei stata tu? Così vai in galera”;, la mamma killer Petrolini: "Così ho partorito in cameretta. Non respirava". E i genitori...; Chiesa vuota a Traversetolo per i due bambinida Chiara Petrolini. La rabbia del parroco;morti a, il Riesame dispone il carcere per Chiara Petrolini; Approfondisci 🔍

Neonati sepolti a Parma, nuova ispezione del Ris nella casa dove sono stati trovati morti i due bimbi

(fanpage.it)

I Carabinieri del Ris di Parma sono tornati nella casa di Vignale di Traversetolo, dove nel giardino sono stati trovati sepolti due neonati ...

Neonati sepolti a Parma, la madre racconta come ha partorito. I genitori intercettati: “Cosa hai fatto?”

(fanpage.it)

Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto a Traversetolo, in provincia di Parma, dove Chiara, 21 anni, ha partorito due neonati, a circa un anno di distanza ...

Neonati sepolti a Parma, Chiara Petrolini: “Non respiravano”. I genitori: “Sei stata tu? Così vai in galera”

(msn.com)

“Ho partorito in camera di notte”. La 21enne ha ricostruito la nascita del primo figlio, avvenuta il 12 maggio 2023. Per la procura potrebbe essere morto per emorragia, come il fratellino nato nell’ag ...

Neonati sepolti, nuova ispezione del Ris nella casa di Chiara Petrolini a Vignale di Traversetolo

(parma.repubblica.it)

Le tute bianche del Ris hanno sono nuovamente comparse mercoledì in strada Baietta a Vignale di Traversetolo (Parma) per un’ispezione nella villa dove Chiara Petrolini ha sepolto i neonati partoriti ...