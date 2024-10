Mugnano di Napoli: un timer collegato ad un innesco per incendiare casa. Denunciate 3 persone (Di giovedì 31 ottobre 2024) I Carabinieri riescono ad intervenire 15 minuti prima del rogo. Una famiglia aveva deciso di incendiare una casa per intascarsi il premio assicurativo “Fra poco quella casa prenderà fuoco!”. Quella voce al telefono aggiunge poche parole, il carabiniere dall’altra parte della cornetta è già in piedi. Su un blocco per gli appunti ha riportato l’indirizzo e l’altra frase pronunciata in fretta: “per i soldi dell’assicurazione”.Il militare di servizio alla stazione di Mugnano di Napoli ha le idee chiare. Qualcuno avrebbe incendiato un appartamento solo per intascare il denaro della copertura assicurativa. La telefonata s’interrompe, il chiamante rimane anonimo. Una pattuglia parte immediatamente. Nel frattempo i carabinieri provano a rintracciare i proprietari e chiedono loro di raggiungere immediatamente casa. Puntomagazine.it - Mugnano di Napoli: un timer collegato ad un innesco per incendiare casa. Denunciate 3 persone Leggi tutto 📰 Puntomagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I Carabinieri riescono ad intervenire 15 minuti prima del rogo. Una famiglia aveva deciso diunaper intascarsi il premio assicurativo “Fra poco quellaprenderà fuoco!”. Quella voce al telefono aggiunge poche parole, il carabiniere dall’altra parte della cornetta è già in piedi. Su un blocco per gli appunti ha riportato l’indirizzo e l’altra frase pronunciata in fretta: “per i soldi dell’assicurazione”.Il militare di servizio alla stazione didiha le idee chiare. Qualcuno avrebbe incendiato un appartamento solo per intascare il denaro della copertura assicurativa. La telefonata s’interrompe, il chiamante rimane anonimo. Una pattuglia parte immediatamente. Nel frattempo i carabinieri provano a rintracciare i proprietari e chiedono loro di raggiungere immediatamente

