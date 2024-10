Molti gol mentre Manchester United, Arsenal e Liverpool progrediscono (Di giovedì 31 ottobre 2024) 2024-10-31 01:08:29 Breaking news: Ci sono stati Molti gol in una serata divertente negli ottavi di finale della Coppa Carabao, con giocatori del calibro di Arsenal e Manchester United che si sono assicurati un passaggio sicuro agli ottavi della competizione. I detentori del Liverpool avanzarono insieme al Crystal Palace, Tottenham e Newcastle, mentre Chelsea e Manchester City furono eliminati. Anche il Preston North End, l’unica squadra EFL rimasta nella competizione, ha perso, quindi ha organizzato un quarto di finale tutto della Premier League. Leggi il nostro riepilogo qui sotto per vedere cosa è successo in un’emozionante notte di calcio. Nel @CarabaoCup quarti di finale #BHALIV pic.twitter.com/5jDv23sA8Y —Liverpool FC (@LFC) 30 ottobre 2024 Brighton-Liverpool 2-3 Cody Gakpo ha segnato due gol mentre il Liverpool ha continuato il suo ottimo inizio di vita sotto Arne Slot. Leggi tutto 📰 Justcalcio.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) 2024-10-31 01:08:29 Breaking news: Ci sono statigol in una serata divertente negli ottavi di finale della Coppa Carabao, con giocatori del calibro diche si sono assicurati un passaggio sicuro agli ottavi della competizione. I detentori delavanzarono insieme al Crystal Palace, Tottenham e Newcastle,Chelsea eCity furono eliminati. Anche il Preston North End, l’unica squadra EFL rimasta nella competizione, ha perso, quindi ha organizzato un quarto di finale tutto della Premier League. Leggi il nostro riepilogo qui sotto per vedere cosa è successo in un’emozionante notte di calcio. Nel @CarabaoCup quarti di finale #BHALIV pic.twitter.com/5jDv23sA8Y —FC (@LFC) 30 ottobre 2024 Brighton-2-3 Cody Gakpo ha segnato due golilha continuato il suo ottimo inizio di vita sotto Arne Slot.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Carabao Cup, vinconoCity e Aston Villa: Nkunku trascina il Chelsea; Calafiori segna unfavoloso inCity-Arsenal, poi chiede incredulo: "È buono?"; Inzaghi a Sky Sport: "Lautaro tornerà a fare tanti. Voglio un grande esordio in Champions";City, Rodri: “Ho preso 10 chili.all’Inter? Ecco il mio segreto”; Champions League,City-Inter 0-0: i nerazzurri reggono l’urto dei Citizens; Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW; Approfondisci 🔍

Manchester City-Sparta Praga: gol incredibile di Haaland. VIDEO

(sport.sky.it)

Dopo averci provato più volte (senza successo) di testa, Haaland ha deciso di superarsi. Il gol del 2-0 del Manchester City contro lo Sparta Praga vede come protagonista il norvegese che, servito da s ...

Dimarco, derby di Manchester sul mercato per averlo

(dailynews24.it)

Il Manchester City e il Manchester United sono interessate all'ingaggio del giocatore dell'Inter Federico Dimarco Federico Dimarco potrebbe avere un ...

Manchester City-Southampton 1-0: gol e highlights

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Manchester City-Southampton: Haaland segna anche mentre cade. VIDEO

(sport.sky.it)

Dopo aver segnato con una spaccata irreale contro lo Sparta Praga, nei primi minuti della partita di Premier League tra Manchester City e Southampton , Haaland si conferma praticamente immarcabile: ...