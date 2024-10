Amica.it - Miu Miu raddoppia le vendite: come è diventato il nuovo oggetto del desiderio

Leggi tutto 📰 Amica.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella crisi generale del lusso, ci sono marchi ancora capaci di crescere. E a un ritmo impressionante. Parliamo ovviamente di Miu Miu: i ricavi del marchio ‘giovane’ del Gruppo Prada sono più cheti nel terzo trimestre, registrando un +97% diretail anno su anno, con un terzo trimestre a +105%. Ma non è solo una questione di(che comunque sono un successo): negli ultimi anni Miu Miu ha saputo imporsimarchio ‘cool’ per eccellenza,deldi un pubblico ben più ampio di quello per cui è nato. La crescita del Gruppo Prada Crescono in generale anche i ricavi del Gruppo Prada – spiega un comunicato della società – aumentati del 18% in nove mesi, raggiungendo i 3,83 miliardi di euro.