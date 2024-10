Mister Movie | La nuova versione di Blade fa il suo debutto nel Video della serie Marvel Zombies (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Marvel Zombies, la nuova serie animata della Marvel in arrivo nell’ottobre 2025, porterà in scena una versione alternativa e oscura del mondo Marvel, con Blade e molti altri eroi. Blade Rinasce in Marvel Zombies: Anticipazioni e Novità Marvel ha recentemente pubblicato un Video promozionale che offre una prima occhiata ad alcune delle sue prossime serie Disney+, tra cui Marvel Zombies. Nella breve clip, i fan hanno potuto intravedere un Blade diverso dal solito: il cacciatore di vampiri appare in una nuova veste, indossando un’armatura che ricorda quella di Moon Knight, portando un look moderno e aggressivo. Questa serie spin-off dell’episodio zombi di What If? sarà TV-MA – un rating più maturo per i contenuti Marvel, diretto da Bryan Andrews e scritto da Zeb Wells. Mistermovie.it - Mister Movie | La nuova versione di Blade fa il suo debutto nel Video della serie Marvel Zombies Leggi tutto 📰 Mistermovie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., laanimatain arrivo nell’ottobre 2025, porterà in scena unaalternativa e oscura del mondo, cone molti altri eroi.Rinasce in: Anticipazioni e Novitàha recentemente pubblicato unpromozionale che offre una prima occhiata ad alcune delle sue prossimeDisney+, tra cui. Nella breve clip, i fan hanno potuto intravedere undiverso dal solito: il cacciatore di vampiri appare in unaveste, indossando un’armatura che ricorda quella di Moon Knight, portando un look moderno e aggressivo. Questaspin-off dell’episodio zombi di What If? sarà TV-MA – un rating più maturo per i contenuti, diretto da Bryan Andrews e scritto da Zeb Wells.

